Neymar blessé : son père et le PSG poussent un (gros) coup de gueule contre l’arbitrage (et les Strasbourgeois)

Le défenseur Lionel Carole : "Rien à foutre (de sa blessure). Il n’y a pas que lui qui a pris des fautes." Le milieu Anthony Gonçalves : "On n’est pas ses faire-valoir. On défend un club, un maillot, des supporters. S’il veut s’amuser, on répond avec nos armes. On ne se laissera pas faire. Qu’il ne vienne pas chouiner après. Et il aime bien le faire." Leur entraîneur, Thierry Laurey : "Je comprends que mes joueurs en aient marre de se faire chambrer, narguer. Je veux bien qu’on protège les gens, mais il y a des limites. Sa passe du dos contre Guingamp alors que le PSG mène 5-0, c’est se moquer."