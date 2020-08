Neymar enfin heureux au PSG : "Je vis mon meilleur moment à Paris" Neymar célèbre la victoire du PSG en Coupe de la Ligue au côté de Kylian Mbappé. − FRANCK FIFE / AFP

UN POISSON DANS L'EAU - Trois ans après son arrivée au PSG, Neymar fait le bilan de ses premières années parisiennes. Le Brésilien l'assure : il ne s'est jamais senti aussi comblé dans la capitale.

Le 3 août 2017, le PSG officialisait la signature de Neymar. Au cœur de l'été, à l'issue d'une telenovela comme le football en a rarement connu, le Brésilien quittait Barcelone avec fracas contre la somme record de 222 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. "Je veux maintenant quelque chose de plus grand, je veux un plus grand défi", déclarait-il lors de sa présentation à la presse pour justifier son choix de tourner le dos au Barça. Trois ans plus tard, et à huit jours du quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta, le 12 août à Lisbonne, l'heure du premier bilan est arrivé pour "Ney". Il faut dire que, depuis son arrivée dans la capitale, le natif de Mogi das Cruzes est passé par tous les états. En trois saisons à Paris, le numéro 10 parisien a connu des hauts, en contribuant grandement (70 buts en 82 matches) aux neuf titres acquis par le PSG sur cette période. Mais il a surtout vécu des bas, à l'image de ses deux blessures consécutives au pied, qui l'ont tenu à l'écart des matches couperets du club parisien contre le Real Madrid et Manchester United les deux dernières saisons. Sans oublier la lente dégradation de sa relation avec les supporters du PSG après son vrai-faux retour à Barcelone l'été dernier.

"Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des champions"

C'est donc avec lucidité qu'il est revenu, à l'occasion des trois ans de son arrivée dans la capitale, sur ce premier chapitre tourmenté de sa vie à Paris. "Ces trois années ont été riches en expériences. J'ai vécu des moments de joie et d'autres plus compliqués, surtout quand je n'étais pas capable de jouer à cause des blessures", a déclaré Neymar sur son site officiel. Mais, cette saison, quelque chose a changé...

Désireux de tourner la page de son transfert avorté, le Brésilien s'est évertué à ne pas perdre plus de temps qu'il n'en a déjà perdu. Il s'est recentré sur le football. "Grâce à l'aide de mes coéquipiers, j'ai pu dépasser tout ça et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir des performances sur le terrain qui rapportent des titres. Nos supporters et tout le club peuvent le voir dans nos prestations livrées à chaque match", a-t-il poursuivi.

Toute l'info sur Neymar la superstar du PSG

Irréprochable dans l'implication depuis de longues semaines, "Ney" a retrouvé le sourire et le plaisir de jouer. Plus heureux que jamais, il savoure pleinement son aventure parisienne. "Je pense que je vis mon meilleur moment à Paris", a reconnu l'attaquant formé à Santos, soulignant au passage l'esprit de cohésion qui se dégage du groupe parisien. "Nous formons une famille qui partage le même grand objectif qui se trouve devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des champions. Nous nous battrons pour ça, parce que nous n'avons jamais été aussi proches" de la remporter.