"Neymar était venu avec une ardoise et un feutre" : Thomas Tuchel raconte sa rencontre avec la star du PSG

"Je l’ai rencontré dimanche dernier. C’était un très bon rendez-vous, a en effet révélé Thomas Tuchel lors de sa toute première conférence de presse à Paris, dimanche 20 mai. C’est un artiste, un joueur exceptionnel, l’un des meilleurs au monde. Tous ces grands joueurs n’ont pas besoin de traitement spécial. Si on crée une structure pour qu’il s’exprime, on aura un joueur-clé pour nos conquêtes. Sinon, je l’ai trouvé très gai et très sympa. On a parlé de foot. Il était venu avec une ardoise et un feutre, alors forcément, j’ai dessiné et on a parlé tactique un bon moment. J’ai vu un sourire sur son visage, et c’est ça que je veux. J’ai beaucoup aimé notre discussion."