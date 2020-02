Neymar loin devant, le PSG omniprésent ... Découvrez le classement des salaires des joueurs de Ligue 1

CLASSEMENT - Chaque année, le quotidien sportif L'Equipe révèle le classement des joueurs les mieux payés en Ligue 1. Une fois n'est pas coutume, le Paris Saint-Germain monopolise les premières places de ce classement, Neymar Jr et Kylian Mbappé étant les deux footballeurs les mieux rémunérés dans l'Hexagone.

Le PSG creuse toujours plus l'écart. Déjà loin devant au classement sportif, avec douze points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, le club vampirise les premières places dans la grille des salaires rétribués en Ligue 1, comme le démontre le classement publié par L'Equipe ce vendredi. Ainsi, les onze premières places sont occupés par des Rouge et Bleu avec, loin devant tout le monde, la superstar brésilienne Neymar Jr, qui touche environ 3,06 millions d'euros par mois. Kylian Mbappé (1,91M€/mois) et Thiago Silva (1,5M€/mois) complètent le podium. Relégué sur le banc et en instance de départ cet hiver, le meilleur buteur de l'histoire du club est au pied du podium, avec un salaire mensuel estimé à 1,345 millions d'euros.

Ben Yedder derrière 11 Parisiens

Marquinhos, Marco Verratti, émargeant tous deux à 1,2M€ par mois, Angel Di Maria (1,1M€/mois), Keylor Navas (1M€/mois), Mauro Icardi (800k/mois) et Leandro Paredes (750.000 euros /mois), complètent le top 10 de Ligue 1, quand le pur produit parisien Presnel Kimpembe émerge à la 11e place (670.000 euros/mois). C'est seulement à la douzième place que la diversité s'invite, avec la recrue estivale de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, qui touche environ 650 000 euros par mois. D'un point de vue plus large, sur les 30 joueurs les mieux payés en Ligue 1, le Paris Saint-Germain en compte 17, contre 5 pour l'Olympique de Marseille (Strootman, Payet, Thauvin, Mandanda et Germain), quatre pour Monaco (Ben Yedder, Fabregas, Bakayoko, Slimani) et trois pour l'Olympique Lyonnais (Depay, Lopes, Traoré). La seule exception de ce trio de cadors nous vient du Stade Rennais. Le club breton s'invite à la 26e place avec son renfort fraîchement arrivé en prêt de l'AS Roma, le champion du monde tricolore Steven Nzonzi (400.000 euros /mois).

Tuchel et les autres

L'Equipe a calculé que le salaire mensuel moyen en Ligue 1 serait de 94 000 euros par mois. Un montant qui doit beaucoup aux montants faramineux versés aux joueurs cités plus haut, et qui ne reflète cependant pas réellement ce que touchent la majorité des joueurs officiant dans l'élite du football français. En effet, le salaire mensuel médian en Ligue s'élèverait à 35 000 euros, ce qui signifie que la moitié des joueurs de Ligue 1 gagnent plus de 35 000 euros par mois, quand l'autre moitié gagne de 35 000 euros par mois. Du côté des entraîneurs, la donne n'est pas forcément différente. Ainsi l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel et ses 625 000 euros mensuels bruts, galopent en tête du classement. Auteur d'une première partie de saison remarquable avec l'OM, André Villas-Boas touche environ 400.000 euros par mois, devant le coach des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa et le nouvel arrivé du côté de l'AS Monaco, Robert Moreno (280.000 euros/mois chacun). Le Français Rudi Garcia, à l'Olympique Lyonnais, complète le top 5 avec 250 000 euros par mois.

La rédaction de LCI Twitter