Neymar, Mbappé, le Real Madrid ... Adrien Rabiot dit tout avant le choc tant attendu en Ligue des champions

Dans l'entretien accordé au magazine L'Equipe, Adrien Rabiot évoque également le fait de côtoyer au quotidien la superstar brésilienne Neymar, achetée 222 millions d'euros, et Kylian Mbappé, le jeune prodige tricolore prêté par l'AS Monaco et dont le transfert programmé est estimé à 180 millions d'euros. "Dans le vestiaire, ce sont des gars très simples. Neymar par exemple, il pourrait être un peu plus arrogant. Ce qui n'est pas du tout le cas. Après, forcément, c'est quelqu'un de privilégié, on sait qu'il a des passe-droits. Kylian aussi. Moi, cela ne me dérange pas et je n'y fais pas attention. Je ne suis jaloux ni de l'un, ni de l'autre. Ce n'est pas ma nature" déclare-t-il, cassant au passage les idées reçues concernant Neymar.





Mais surtout, comme les supporters parisiens, l'international français (5 sélections) voit une vraie différence sur le terrain : "Le changement que je vois, c'est surtout sur le terrain. Tous les deux apportent vraiment autre chose, ils sont à la hauteur de leur réputation." En espérant que cela soit toujours le cas mercredi soir face à l'armada de Zinédine Zidane.