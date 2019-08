Neymar ne jouera pas le 1er match de la saison du PSG, des "discussions" en cours

Est-ce le premier signe officiel du divorce annoncé ? Neymar ne jouera pas ce dimanche avec le PSG pour le premier match de la saison du club de la capitale face à Nîmes. L'attaquant brésilien était pourtant bien présent samedi à l'entraînement. Mais à la mi journée, la nouvelle est tombée : Neymar est absent de la feuille de match et ne jouera pas dimanche. C'est Leonardo, le directeur sportif du club, qui a donné l'information et confirmé que des discussions "plus avancées qu'avant" étaient en cours pour le départ du joueur vers un autre club sans donner de plus amples précisions.





Il y a quelques jours Neymar s'était plaint d'une douleur à la cheville mais sa présence à l'entrainement samedi laissait entrevoir sa titularisation dans le groupe. Il n'en sera rien. Le joueur le plus cher de la planète (222 millions d'euros), dont le départ alimente les spéculations depuis plusieurs semaines, est annoncé - selon les jours - à Barcelone ou même au Real Madrid.