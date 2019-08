À une semaine de la fermeture du marché des transferts, les derniers dossiers chauds du mercato

Voilà bientôt trois mois que le Brésilien a fait savoir à ses dirigeants qu’il voulait retourner à Barcelone. Mais il est toujours là, apte physiquement à jouer mais empêché de le faire par sa hiérarchie tant que sa situation n’est pas clarifiée. Et, fatalement, plus le temps passe, plus ses chances de pouvoir partir se réduisent. “Il ne partira pas sans recrutement. Ce n’est pas possible. Si on perd Neymar, il y aura un autre joueur pour gagner les uns contre uns“, avait lancé, la semaine dernière, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel. Qui n’ignore pas que, désormais, le temps manquerait fortement pour compenser un tel départ, surtout après les récentes blessures de Kylian Mbappé et Edinson Cavani. De toute façon, affirme une source proche du PSG citée dimanche par Le Monde, l’émir du Qatar "n’a pas l’intention de vendre Neymar (...) Tout ça constitue un coup de bluff. Il n’accepte pas la pression et ne va pas se plier aux caprices d’un champion." Cela reste à voir.