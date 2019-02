"Neymar pourrait être de retour pour les quarts de finale" de la Ligue des champions (si le PSG se qualifie)

Le kiné ajoute : "Neymar a déjà commencé à faire du travail en piscine et du vélo d'appartement. Il ne s'est pas arrêté un seul jour depuis sa blessure. Il travaille environ une heure à une heure trente par jour." Le tout agrémenté de séjours réguliers à Barcelone pour se faire injecter des cellules souches et de plasma enrichi en plaquettes dans la zone touchée (un 3e et dernier voyage demeure au programme). "On fait des traitements pour accélérer le processus et on est très contents des résultats. Je suis trop pressé de revenir et de refaire ce que j'aime le plus au monde : jouer au foot", s’enthousiasme ainsi l’attaquant.