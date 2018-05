Neymar sort (enfin) de son silence et affirme que "le PSG avait tout pour aller en finale de la Ligue des champions"

Et quand Neymar déclare "on avait vraiment tout", il pense notamment à Kylian Mbappé, auquel il rend, au passage, un hommage appuyé : "Le garçon est une bête ! Un phénomène, la grande révélation du football mondial, s'enflamme-t-il. J’ai dit à Casemiro (milieu défensif de l’équipe du Brésil et du Real Madrid, ndlr), pour rigoler, de s’occuper de son cas et d’y aller fort si on doit l’affronter pendant la Coupe du monde (rires). À son âge, il n’y a pas meilleur que lui."