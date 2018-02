Neymar en slip dans la neige à cinq jours de Real Madrid-PSG !

Du froid à l’effroi, il n’y a qu’un pas que les réseaux sociaux aident à franchir à une vitesse supersonique. En effet, à peine Neymar avait-il posté, ce vendredi soir, une photo de lui sur Twitter que les réactions indignées ont plu en réaction. En cause : la tenue de l'attaquant, en l’occurrence un simple boxer et un chapeau de père Noël, tandis qu’il pose assis dans la neige. En gros, les supporters lui reprochent de s’exposer à un gros coup de froid à cinq jours du match le plus important de la saison du PSG, le 8e de finale de Ligue des champions, à Madrid contre le Real, prévu mercredi.