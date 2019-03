Nice : des footballeurs de moins de 15 ans et leur entraîneur rouent de coups l'arbitre du match

"Le dirigeant est venu m’insulter. Je l’ai à peine repoussé, et lui il a commencé à me mettre trois coups-de-poing dans le crâne. Et après, dans mon dos, il y a presque tous ses joueurs qui sont venus sur moi. Pendant quelque temps, j’ai perdu connaissance. Ce n’est pas normal, c’est inacceptable, ça ne devrait jamais arriver sur un terrain de sport, de foot", a expliqué le jeune homme à BFM.





L’entraîneur du USRVN a été licencié. Il assure regretter son geste : "Je veux présenter mes excuses à monsieur l’arbitre. C’était dans l’inconscience, c’était la fois de trop, c’était défaite sur défaite. L’arbitre, il nous a un peu tué le match aussi. Et les petits, vu que je les prends comme des petits frères et pour eux, je suis comme un grand frère, c’est pour ça qu’ils ont réagi", confie l’entraîneur. De leur côté, les sept jeunes de l'équipe responsables des coups contre l'arbitre ont expulsés du club.