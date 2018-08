Nîmes Olympique lance une cagnotte en ligne pour acheter Samuel Eto’o, qui lui répond

Une chose est sûre, l'ancien international camerounais a de l'humour mais il n'a pas encore participé à sa propre cagnotte. Et si d'aventure, celle-ci n'atteignait pas son but de cinq millions d'euros dans un mois et demi, l'intégralité des fonds sera reversée aux Restos du Coeur donc si le cœur vous en dit, vous pouvez faire une bonne action !