Non, la crise au Real Madrid n’est pas (du tout) une bonne nouvelle pour le PSG

"C’est la période la plus difficile de toute ma carrière. Nous faisons tout notre possible pour nous sortir de cette situation et nous n’y arrivons pas. Nous ne pouvons rien faire de plus. Ce n’est pas un problème d’attitude. Il n’y pas d’autre remède que de lutter, courir. Le problème, c’est que nous n’avons pas l’habitude d’être dans une telle position à Madrid." On dit que cela va toujours mieux en le disant, mais le défenseur brésilien du Real, Marcelo, qui tenait ces propos lundi dernier, n’a rien pu faire non plus ce samedi. Le Real Madrid a coulé face au "sous-marin jaune", le surnom du club de Villarreal, et si Barcelone l’emporte dimanche, il comptera 19 points d’avance sur son rival. Un gouffre.