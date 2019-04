"Nous sommes fragiles" : après la débâcle face à Rennes, le PSG fait son autocritique

La superstar de l'équipe, Neymar Jr., va plus loin, mentionnant le manque d'écoute dans le vestiaire, notamment de la part des plus jeunes : "On doit être plus des hommes sur le terrain, on est pas une équipe qui va loin. Sur ce que j'ai pu voir sur plusieurs matchs, il manque de l'écoute. Il faudrait un peu plus écouter les joueurs plus expérimentés qui ont plus de vécu si on veut être une équipe qui grandit. Pour avoir plus d’expérience, il faut plus écouter et respecter. C’est ce que je faisais quand j’étais jeune, j’essayais d’apprendre des anciens."