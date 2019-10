Offensive turque en Syrie : Adil Rami s'explique sur son salut militaire sur Instagram

POLÉMIQUE - Le footballeur international français Adil Rami, arrivé à Fenerbahçe l'été dernier, s'est affiché sur sa photo de profil Instagram en effectuant le salut militaire des joueurs turcs en soutien à leur armée. Dans une vidéo, le défenseur explique que la photo date d'il y a deux mois et est présente sur son profil depuis plus d'un mois.

Sur Instagram, le champion du monde français a tenu à mettre les choses au clair dans une vidéo, avec le message suivant : "Salut les potos ! Enfin, sauf si maintenant c’est aussi interdit de dire 'Salut'… À tous ceux qui ont le jugement encore plus facile que la vérité , permettez-moi cette vidéo , photo ... Allez, salut !" Dans la vidéo en question, Rami demande aux médias de lui "lâcher la grappe" et de vérifier leurs sources.

"Cette photo date d'il y a plus de deux mois, quand j'ai signé à Fenerbahçe, et je l'ai postée sur ma photo de profil Instagram il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi. J'y peux rien, c'est comme ça, je l'ai postée" explique le joueur avant d'ajouter : "Je vais rester souriant et poli, mais ça ne me fait pas rigoler. (...) Et si vous pouvez m'oublier un petit peu, ce serait cool." Sur les réseaux sociaux, sa photo de profil a toutefois suscité des réactions positives chez de nombreux fans turcs, y voyant une marque de soutien à l'offensive.