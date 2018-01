OGC Nice-AS Monaco : utilisé pour la première fois en France, quel premier bilan pour l'arbitrage vidéo ?

Ayant joué un rôle déterminant dès sa première utilisation entre deux clubs de Ligue 1, permettant la validation de deux buts, l'arbitrage vidéo a globalement séduit du côté des principaux concernés, les joueurs. Après la rencontre, le Niçois Pierre Lees-Melou a donné son sentiment sur la technologie : "De l’extérieur on se dit que ce n’est pas mal la vidéo, mais sur le terrain c’est un peu bizarre parce que, du coup, on est mitigé, parce que on ne veut pas trop exploser de joie, on se dit à tout moment que le but va être annulé, donc c’est particulier. Mais je trouve que ça a été assez rapide. Je m’attendais à ce que ça soit plus long les décisions, les visionnages, donc ça a été, on n'a pas été trop perturbé."





Pour le Monégasque Adama Diakhaby, buteur lors de la rencontre, cette première utilisation était "un peu étrange". "C’est flou un peu. On ne sait pas s’il va y avoir but ou pas but, a-t-il expliqué. C’est une nouvelle technologie, il faut faire avec. On est tenté (ndlr : de discuter avec l'arbitre), ça c’est sûr. Il a été dit avant le match qu’il était interdit d’aller voir l’arbitre pour lui poser une question par rapport à ça, sinon c’était carton jaune. Moi, j’ai préféré ne rien dire. Même sur le but de Thomas, où il est hors-jeu, je voulais y aller un petit moment, mais je me suis rappelé qu'Andrea Raggi nous a dit qu’il ne fallait pas."