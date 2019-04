OL : pourquoi le président Jean-Michel Aulas refuse maintenant de prolonger le contrat de son entraîneur Bruno Genesio

L’OL, via son président Jean-Michel Aulas, a beau s’enorgueillir d’être le club français le plus régulièrement qualifié pour la prestigieuse, et lucrative, Ligue des champions, cela n’atténue pas la déception de ne plus avoir soulevé le moindre trophée depuis sept ans et la Coupe de France remportée en 2012. En témoigne la séquence qui vient de voir Lyon s’imposer (0-1) à Rennes vendredi, consolidant ainsi sa place sur le podium de la Ligue 1 (qualificatif pour la Ligue des champions), avant de s’incliner mardi, à domicile (2-3), face aux mêmes Bretons en demi-finale de la Coupe de France. Et ses conséquences directes sur le sort de son entraîneur, Bruno Genesio.