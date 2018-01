Ces maux qui rongent le PSG (et inquiètent) à trois semaines du choc face au Real Madrid

Entre la démonstration contre Dijon mercredi (8-0) et le revers trois jours plus tard, c'est un PSG aux deux visages auxquels nous avons eu droit. Formidable à de (très) nombreuses occasions, au Parc des Princes ou à l'extérieur, le club de la capitale perd invariablement ses moyens lorsqu'il s'agit de livrer un vrai combat loin de ses bases. On l'a vu à Marseille (2-2), à Munich (3-1) et désormais à Lyon (2-1). À chaque fois, l'équipe se laisse gagner par une certaine nervosité. Cela avait été le cas avec Neymar au Vélodrome en octobre. Dimanche, c'est Dani Alves, le chef du vestiaire, qui a peté les plombs. Le Brésilien s'est permis d'intimider l'arbitre Clément Turpin, qui l'a aussitôt expulsé pour son geste d'humeur. Et quand le PSG n'arrive plus à se maîtriser, il craque. Au PSG d'apprendre à se faire rentrer dedans... pour ne plus que ça se reproduise.