Le record au bout du pied, Edinson Cavani sur son 157 pour OL-PSG ?

Ce dimanche, une nouvelle occasion lui est offerte de sauter le pas. Face à un adversaire qui lui réussit plutôt bien. En effet, avec 8 buts à son compteur, le C de la "MCN" est le joueur parisien le plus prolifique contre l'Olympique Lyonnais devant... un certain Zlatan (7 réalisations). Dans le détail, Cavani a fait trembler les filets des Gones une fois au Trophée des Champions, deux fois en Coupe de la Ligue et à cinq reprises en Ligue 1. De quoi lui donner quelques bonnes idées.





Pas trop quand même, espère le coach rhodanien Bruno Genesio. "De toute façon, Cavani va battre le record. Pas dimanche j'espère, mais il le battra", a-t-il lâché. Car, c'est bien de cela qu'il s'agit, il ne reste qu'à savoir quand ça arrivera.