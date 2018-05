Quel mercato pour l’OM sans Ligue des champions ?

L’OM n’a pas, pour l’heure, un besoin impératif de vendre. Mais il lui faudra dégraisser, particulièrement en défense centrale, pour s’éviter trop d’embouteillages. Aymen Abdennour et Grégory Sertic devraient ainsi plier bagage cet été. Pour le reste, Rudi Garcia aimerait conserver l’essentiel de son groupe. Mais il est possible que certaines offres alléchantes fassent fléchir ses dirigeants. Florian Thauvin, après sa superbe saison et après une Coupe du monde à laquelle il va participer, sera forcément courtisé. Comme le Camerounais André-Franck Zambo-Anguissa, dont la marge de progression évidente devrait inciter certains clubs anglais à offrir quelque 40 millions d’euros. Une certitude : la direction n’aura pas le moindre scrupule à s’offrir une, voire deux grosses plus-values.