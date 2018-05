OM-Atlético Madrid : à Marseille, la fierté malgré les larmes

Le résultat était attendu, mais l'espoir était bel et bien présent chez les supporters de l'Olympique de Marseille avant la rencontre opposant l'Atlético de Madrid à l'OM en finale de la Ligue Europa mercredi. Au sortir du match, dominé assez aisément par les Madrilènes (3-0), notamment grâce à un Antoine Griezmann de gala, auteur d'un doublé, les supporters de l'OM avaient la tête baisse et étaient extrêmement déçus.





"On est plus que dégoûtés, on y croyait tous, pas seulement Marseille, toutes les Bouches-du-Rhône !" déclare un fan de l'OM quelques minutes après la déconvenue, quand un autre supporter regrette les choix tactiques de Rudi Garcia, notamment dans le choix des hommes : "On ne s'attendait pas à des merveilles, c'est logique, mais je me sens déçu dans le sens où Mandanda, Germain et Anguissa, n'ont pas joué les quarts de finale et les demies, et ce sont eux qui nous coûtent le match ce soir !"





"Sur un match, sur une finale, il y a un perdant et un vainqueur, et ce soir ce n'est pas nous mais au moins ils nous ont fait vibrer jusqu'au bout, jusqu'ici à Lyon pour la finale", relativise un autre fan du club phocéen qui avait fait le déplacement à Lyon pour assister à la finale au Groupama Stadium.