OM-Atlético : des affrontements entre supporters et CRS sur le Vieux-Port, 21 interpellations à Lyon

Finalement, les forces de l’ordre n’ont pas eu à affronter l’enfer mercredi soir. Elles s’attendaient pourtant au pire en raison de tensions exacerbées de ces dernières semaines entre Lyonnais et Marseillais. Pour contenir les débordements, 1250 policiers, gendarmes et CRS ont été déployés autour du stade et dans le centre de Lyon. Un dispositif "deux fois plus important que lors des matches de l'Euro 2016" et "multiplié par trois ou quatre" par rapport à un match de Ligue 1, selon les mots de Stéphane Bouillon, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.