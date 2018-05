OM - Atlético Madrid : le PDG de "La Provence" démissionne après l'achat frauduleux de billets

"Pour une opération de relations publiques", pas moins de 140 billets pour la finale ont été achetés. Seulement voilà : seuls 40 détenteurs ont pu accéder au stade. Les 80 autres ont été privés d'événement, interdits d'entrée, leurs tickets d'entrée n'étant pas conformes au règlement de l'UEFA.





Le site Marsactu et le Canard enchaîné avaient révélé mercredi que le journal avait proposé à ses annonceurs un pack combinant des encarts de publicitaires et des entrées au stade achetées auprès d'une agence non-agréée par l'UEFA. Or, le règlement de l'UEFA prévoit que seuls les sponsors de l'Europa League sont autorisés à gérer les billets des compétitions ou les opérations.





"Je n'ai pas essayé d'escroquer les gens, mais seulement de faire une belle opération de relations publiques, ça partait d'un bon sentiment, mais je ne me suis pas renseigné côté légal", s'est justifié M. Serfati, dont la démission avait été révélée jeudi matin par Le Figaro.