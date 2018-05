OM-Atlético Madrid : un dispositif de sécurité rarement vu à Lyon pour la finale de la Ligue Europa

Tout le monde se souvient des incidents qui avaient émaillé le match de Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille à Vicente-Calderón en 2008. L'UEFA avait alors infligé une sanction de trois rencontres, dont une avec sursis, aux Madrilènes pour un "manque d'organisation durant le match et la conduite impropre de leurs supporters". Pour prévenir ce genre de situation, les fans des deux équipes (9500 du côté de l'Atlético, 11.500 pour Marseille) seront encadrés au plus près. Un dispositif hermétique sera mis en place pour qu'ils ne se croisent pas, et ce dès leur passage par l'autoroute A7.





"Tout un dispositif de transports en commun sera mis en place pour étanchéifier les mouvements de supporters. Des aires de stationnement dédiées et séparées seront mises en place dans le cadre de l'acheminement des supporters", a indiqué sur ce point la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la même logique, il n'y aura pas de défilé de supporters dans le centre-ville de Lyon. Ainsi, les autorités entendent limiter les contacts entre les inconditionnels de l'OM, de l'Atlético et ceux de l'OL. "On ne peut exclure qu'il y ait des 'fights' mais nous serons d'une extrême vigilance et prêts à réagir. Nous surveillons les hooligans, identitaires ou pas, et essayons d'anticiper leurs actions. Nous surveillons aussi les réseaux sociaux", a ajouté le préfet.