Marseille : au Vélodrome, le gigantesque tifo "Netflix" annulé sous la polémique

Une initiative qui n'a pas été du goût d'autres groupes de supporters. "On les a aidés à rouler des papiers pendant trois jours, mais quand on a appris (que Netflix payait), on s'est désolidarisés du tifo sur Ganay, nous les Dodgers et les MTP (Marseille trop puissant)", explique Christian Cataldo, chef des Dodgers. "Cela ne me plaît pas du tout, déjà c'est une série de merde qui enfonce plus Marseille qu'elle ne la met en avant", a poursuivi Cataldo. "Des voyous, des drogués, il y en a ailleurs qu'à Marseille, je ne veux pas être associé à cette série."





Conséquence directe de l'annulation du tifo : le coup d'envoi fictif du match, qui devait être donné par l'acteur Gérard Depardieu, star de la série de Netflix, a également été annulé par l'OM, par craintes de sifflets à l'encontre de ce dernier. Face à la polémique, la chaîne a d'ailleurs annulé toute la communication autour de la saison 2 de sa série "Marseille" pour cette rencontre comptant pour la 26e journée de Ligue 1.