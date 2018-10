Adil Rami s'emporte après une question sur Pamela Anderson : "Je m'en bats les c..."

À question sensible, réponse sèche. Présent ce samedi en conférence de presse, à la ville d'affronter Caen au Vélodrome (dimanche à 17h), Adil Rami a été invité à réagir aux propos de Pamela Anderson, expliquant qu'il multipliait les allers-retours entre Paris et Marseille tous les soirs pour la rejoindre. Plus renfermé qu'à son habitude, il a éludé le sujet, quelque peu énervé.





"Je m'en bats les c*******. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour parler de Caen. Je n'ai pas à parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez vendre des gossips, c'est votre problème... On s'en fout de savoir quel slip je vais mettre demain. Je m'en fous, ne me parlez pas de ça !", a affirmé l'ancien Lillois. "Je n'ai pas à me justifier. J'aime l'OM et le foot, c'est tout", a-t-il ajouté, sans pour autant confirmer ou infirmer les récentes déclarations de sa compagne à la ville.