OM : en route pour l'Europe

Ils ne sont pas favoris mais ils sont sans doute les plus passionnés. 25 ans après son sacre en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille espère à nouveau remporter un titre européen. Pour cette finale face à l'Atlético Madrid, les supporters ont envisagé tous les scénarios. On se verrait bien revivre une victoire continentale même si l'équipe adverse fait office de favori. Par ailleurs, 1 250 policiers ont été déployés autour du match pour que cette soirée reste une fête quel que soit le résultat.



