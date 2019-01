Premier match, premier but et première défaite pour Balotelli avec l'OM

On aurait pu penser, alors que la venue de Mario Balotelli à Marseille faisait lever quelques sourcils, qu'une soirée où l'attaquant italien plante un but pour sa première sous le maillot olympien, aurait été synonyme de bonne soirée pour le club. Et bien non. Malgré le but de la tête de l'ancien Niçois, arrivé à l'intersaison après une première partie de championnat transparente, l'OM s'est incliné 2-1, à domicile contre le Losc.





En effet, la soirée aura tout eu du cauchemar pour l'OM, qui pensait pourtant s'être remis à l'endroit après sa victoire à Caen. Dans l'obligation de gagner pour éviter de faire une croix sur le podium, les Marseillais n'ont pas su concrétiser un début de match plein d'allant. La faute à un but refusé à Radonjic pour une faute de Mitroglou sur le gardien.