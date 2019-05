OM-OL : banderoles moqueuses et tentative d'envahissement du terrain, la frustration des marseillais

Un gigantesque tifo et un slogan: "Notre histoire est notre force, votre haine est notre fierté" avait également été déployé. Et c'est sous une épaisse fumée orange -la même couleur que le maillot des Lyonnais dimanche soir- dégagée par les dizaines de fumigènes lancés depuis leur tribune que la rencontre a débuté. Comme d'habitude depuis plusieurs matchs au Vélodrome, c'est Rudi Garcia, l'entraîneur marseillais, qui était la cible principale de la vindicte des fans de l'OM, qui étaient plus de 60.000 dimanche soir. Et lors de l'annonce de la composition des équipes, son nom a été couvert par une véritable bronca du public.





A la fin de la rencontre la tension est encore montée d'un cran avec la frustration des supporters marseillais. Ces derniers ont d'abord tenté d'envahir la pelouse après le 3e et dernier but de la victoire 3-0 de l'Olympique lyonnais au Vélodrome, avant de poursuivre les affrontements avec les forces de l'ordre hors du stade.