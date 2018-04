OM - Salzbourg : Mélenchon n'aime pas le foot, mais se convertit à la "religion de l'OM"

"Quand on est à Marseille, il y a la religion de l'OM, donc je ne sais pas ni qui ni quoi rencontre l'OM mais je suis d'accord avec l'OM." Et d'ajouter, quelques secondes plus tard : "S'il y a un mec dans tout le pays qui s'intéresse pas au foot, c'est moi." Un affichage en faveur du club que partagent d'ailleurs l'ensemble des femmes et hommes politiques de la cité phocéenne et de ses alentours. La sénatrice PS Samia Ghali, le patron de la République en marche Christophe Castaner, de Forcalquier, le sénateur FN Stéphane Ravier ou le patron (LR) du département Renaud Muselier : chacun a eu un mot pour l'un des symboles de la ville après la victoire.