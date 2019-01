Virer Rudi Garcia, pourquoi l'OM va y réfléchir à deux fois

Pourtant, à entendre le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, Rudi Garcia n'est pas menacé. "C'est l'entraîneur que j'ai choisi, il se démène pour trouver des solutions", a-t-il assuré. Mais la situation est bien plus complexe que cela. En se séparant maintenant de son coach, JHE ferait preuve d'un aveu d'impuissance. C'est lui qui a récemment conforté l'ancien Lillois en le prolongeant de deux saisons, soit jusqu'en 2021. Peut-être l'a-t-il fait trop vite. Car, en s'attachant à Rudi Garcia, décision qu'il a défendue auprès du propriétaire, Frank McCourt, Eyraud a en quelque sorte lié son destin au sien. L'écarter du banc quelques mois après l'avoir blindé dans ses fonctions reviendrait à se déjuger, et donc à montrer qu'il était dans le faux.





Il ne faut pas occulter, non plus, le coût financier que représenterait le licenciement de Rudi Garcia. La Provence estime que les indemnités à régler à l'entraîneur pourraient se chiffrer entre 8 et 12 millions d'euros. Une somme conséquente que l'OM, déjà en délicatesse sur le marché des transferts hivernal et visé par l'UEFA dans le fair-play financier, devrait avoir du mal à sortir. Cela devrait inciter la direction olympienne à poursuivre, au moins pour un temps, l'aventure avec Garcia. Sauf contre-ordre de Franck McCourt "himself" qui, connu pour ne pas faire dans la demi-mesure, pourrait faire coup double en se séparant de l'attelage Eyraud-Garcia. Pour sa troisième saison, le "Champions Projet" vit des heures qui pourraient lui être fatales.