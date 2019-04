On en sait plus sur la prochaine formule de la Ligue des champions (et elle inquiète beaucoup les clubs de Ligue 1)

Signe que ce projet inquiète le football français : Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), a réuni mercredi au siège de l’instance des représentants de la Ligue de football professionnel (LFP, en charge de l’organisation de la Ligue 1), du PSG, de l’OL, de l’OM et quelques autres dirigeants de clubs, pour évoquer ce tremblement de terre à venir.





Premier motif de tracas : si les droits TV de la Ligue des champions augmentent fortement, qui plus est pour des matchs disputés le week-end, cela se répercutera mécaniquement par une baisse de ceux de la Ligue 1, principale manne financière des clubs professionnels français aujourd’hui. En outre, si le championnat n’offre plus d’accessit à la Ligue des champions comme cela a toujours été le cas, cela impacterait à la fois les finances de nombreux clubs et l’intérêt sportif même de la L1, où la course à l’Europe est souvent bien plus palpitante que la lutte pour le titre (quand il y a lutte)...





Dernier écueil, mais il est de taille : comment organiser le calendrier des rencontres avec autant de contraintes, surtout les années de Coupe du monde et d’Euro ? Et comment éviter que les clubs engagés en Ligue des champions (sans crainte de ne pas y revenir) ne délaissent du coup leurs championnats domestiques ?





Plusieurs options sont déjà sur la table, comme le retour d’une Ligue 1 à 18 clubs (au lieu de 20 actuellement) ou la suppression de la Coupe de la Ligue, mais le chantier s’annonce vaste... "Cette réforme ne sera pas simple à faire passer, avec le risque de diminuer l’intérêt des championnats", juge ainsi Noël Le Graët dans Le Parisien. Avant de préciser : "Du côté de la Ligue 1, les trois plus grands clubs trouvent cela formidable. Ils sont toujours prêts à gagner plus d’argent et à jouer tous les jours s’ils le pouvaient. Les dix-sept-autres, eux, estiment que c’est nul." Ce qui, on s’en doute, ne chagrinera guère l’ECA.