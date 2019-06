"On est en droit d'attendre un minimum de respect " : Deschamps réagit après les sifflets lors de Turquie-France

Samedi soir à Konya, lors de la rencontre de qualification pour l'Euro 2020 entre la Turquie et la France (2-0), "La Marseillaise" a été sifflée par une partie du public turc, provoquant l'indignation de bon nombres d'hommes et femmes politiques, à l'instar de la présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen : "Siffler un hymne national, en l'occurrence 'La Marseillaise', est toujours une honte, un affront et l'inverse des valeurs de fair-play. On attend de la Fifa qu'elle sanctionne la fédération de football turque pour le manque de respect du public turc ce soir."





Dimanche, le président de la République, Emmanuel Macron, avait qualifié ces sifflets d'"inacceptables". "Le président de la République s'est ému que l'hymne français ait été sifflé en Turquie (samedi) soir. Il a trouvé cela inacceptable", a indiqué l'Elysée à l'AFP, le chef de l'Etat l'ayant fait savoir au président de la fédération française de football (FFF) Noël Le Graët.