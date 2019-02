"On va voir à Manchester s’ils vont pas se faire soulever !" : l’entraîneur de Villefranche tacle le PSG

Reste que nous ne sommes plus dans les années 1980, mais que ce vieux débat persiste, accentué par des enjeux financiers toujours plus grands dans le football, dont une des conséquences est un écart de niveau présumé toujours plus grand entre les équipes. Il y a un an, alors qu’on lui reprochait (déjà) d’exprimer une forme de mépris par ses dribbles audacieux, Neymar lui-même avait verbalisé la chose en ces termes se voulant pédagogique : "Je joue au foot pour m’amuser. C'est mon jeu. J’ai fait ce que j’aurais pu faire en jouant avec des amis dans une cour d’école. Eux (les adversaires), ils ont leurs armes, ils mettent des coups. Et moi, j’ai les miennes, je chambre, je provoque."