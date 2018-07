Oubliées les tensions de la Coupe du monde, Français et Belges se réconcilient à Los Angeles

Tout est plus doux sous le soleil. A Los Angeles, les Français Steven Nzonzi, Samuel Umtiti et Paul Pogba se sont réconciliés avec les Belges Adnan Januzaj et Marouane Fellaini ; qu'ils avaient battus en demi-finale de Coupe du monde le 10 juillet dernier. Suite à ce match perdu 1 but à 0, les Belges - principalement Thibaut Courtois et Eden Hazard - avaient multiplié les déclarations peu sympathiques envers les Français, les accusant de ne pas avoir développé de beau jeu et de s'être contenté de défendre pour l'emporter.