"Parfois, j'exagère. Mais la vérité, c'est que je souffre sur le terrain" : l'étonnante confession de Neymar Jr pour un de ses sponsors

"En moi, il y a encore un garçon. Parfois il enchante le monde, parfois il agace tout le monde. Je me bats pour garder ce garçon en vie à l'intérieur de moi, mais pas sur le terrain. Vous pouvez penser que je tombe trop, mais la vérité est que je ne suis pas tombé, je me suis effondré. Cela fait plus mal que n'importe quel pas sur une cheville opérée" explique longuement l'ancien pensionnaire du FC Barcelone, faisant notamment référence à sa blessure contractée fin février lors du Classico PSG-OM (3-0).





"J'ai pris longtemps pour accepter votre critique, j'ai pris longtemps pour me regarder dans le miroir et devenir un nouvel homme. Je suis tombé, mais seuls ceux qui tombent peuvent se relever. Vous pouvez continuer à me lancer des pierres. Ou lâcher ces pierres et m'aider à rester debout. Quand je suis debout, tout le Brésil est debout avec moi", conclut-il.