Patient, fan de Pogba, ancienne gloire mancunienne ... Ole Gunnar Solskjaer, l'homme de la situation pour Manchester United ?

Né à Kristiansund, en Norvège, le 26 février 1973, Solskjaer a, après avoir évolué au Clausenengen FK et à Molde, marqué de son empreinte Manchester United lors de sa carrière de footballeur professionnel, où il évoluera durant onze ans, de 1996 à 2007. Souffrant de la concurrence des Eric Cantona, Andy Cole, Teddy Sheringham, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy ou encore Wayne Rooney au fil des saisons, le Scandinave était rarement titulaire dans le onze de départ du manager mythique des Mancuniens, Sir Alex Ferguson.





Pourtant, ce dernier avait une confiance aveugle en son "Super Sub". Et pour cause, Solskjaer a inscrit la bagatelle de 126 buts lors de son passage à Old Trafford. Dans son autobiographie publiée en 2014, l’Ecossais louait la mentalité exemplaire de son ancien joueur : "J’ai été très chanceux qu'il ne se soit jamais plaint, je ne pense pas qu'un autre joueur de cette qualité l'aurait supporté. Teddy (Sheringham) se plaignait toujours auprès de moi, et je peux comprendre parce qu'il était un excellent joueur ... mais Ole ne s'est jamais plaint. Il avait cette fantastique patience."