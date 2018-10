Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, demande "plus de respect pour le PSG"

Avant de lancer une sorte d’appel : "Les gens devraient avoir plus de respect pour le PSG. Et pour City. Et plus de respect pour les joueurs du PSG, et ceux de City." Si Pep Guardiola lie ici son équipe au PSG, c’est parce que ce sont les deux grands clubs européens rachetés ces dernières années par de (très) grosses fortunes venues du golfe persique, ce qui en fait régulièrement l’objet de rumeurs de ce type. Le respect consisterait donc, ici, à les considérer comme le FC Barcelone ou le Bayern Munich, c’est-à-dire comme des clubs richissimes au sens plus "noble" du terme. Ce n’est sans doute pas gagné.