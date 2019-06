Pionnière, l'Australie met en place un salaire de base égal pour les joueuses et joueurs professionnels

L'égalité hommes-femmes dans le football est au centre des attentions ces dernières semaines en Australie. Après avoir demandé à obtenir les mêmes primes à la Coupe du monde 2019 que celles des hommes durant le Mondial 2018 par le biais du PFA, le syndicat des joueurs australiens, une grande avancée a eu lieu pour les footballeuses professionnelles australiennes ce vendredi.





Elles ont en effet obtenu une augmentation salariale conséquente, leur permettant de bénéficier de la même rémunération minimale que leurs homologues masculins. Le tout via un nouvel accord collectif dévoilé le jour même de l'ouverture de la Coupe du monde féminine en France. Ainsi, le salaire annuel de base des joueuses de la W-League (ndlr : le championnat australien féminin) a été augmenté de 33% à 16.344 dollars australiens (ndlr : 10.100 euros) et sera égal proportionnellement à celui des hommes, la saison de la W-League étant plus courte que la A-League.