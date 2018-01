Plus riche que Ronaldo et Messi, voici Faiq Bolkiah, neveu du sultan de Brunei et ... footballeur à Leicester

BLING-BLING - Il a beau évoluer en réserve à Leicester City, Faiq Bolkiah n'a rien à envier à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En tout cas d'un point de vue financier. À seulement 19 ans et sans le moindre match en professionnel, le neveu du sultan de Brunei possède le titre de footballeur le plus riche du monde.