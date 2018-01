Polémique autour de Tony Chapron : les arbitres français sont-ils aussi nuls qu'on l'entend ?

Les erreurs en série des arbitres ces dernières saisons avaient d'ailleurs poussé Pascal Garibian, le DTN de l’arbitrage, à mener la réflexion sur le niveau français et sur sa professionalisation. Pour remédier aux problèmes, la LFP et la FFF avaient lancé en juillet 2013 un plan visant à professionnaliser le métier d’arbitre en leur accordant des conditions "idéales" pour travailler.





L’idée de Pascal Garibian était d’inciter les arbitres à se professionnaliser grâce à des hausses de salaire, à des contrats de 2 à 3 ans pour les arbitres devenus pros et souhaitant mettre leur carrière professionnelle entre parenthèses pour se consacrer à l’arbitrage. Il était aussi prévu que les arbitres passent vingt-cinq semaines par an à Clairefontaine, dans un centre conçu à cette occasion, pour des formations et des soins. Pour l’instant, sa construction (7 millions d’euros, ndlr) a été repoussée à de nombreuses reprises.