Neymar accusé de viol : le joueur convoqué après sa vidéo, le rapport médical de la plaignante dévoilé

Sa vidéo de défense vaut à Neymar de nouveaux ennuis. Accusé d'avoir violé une Brésilienne le 15 mai à Paris, l'attaquant du PSG a décidé, pour prouver son innocence, de tourner et diffuser sur son compte Instagram une vidéo de 7 minutes dans laquelle il explique être victime d'un "piège". Un document découpé en deux parties, où il fait part de sa douleur et poste ses échanges intimes sur WhatsApp avec la plaignante. Et c'est là que se situe le problème : la vidéo en question, finalement supprimée lundi 3 juin, expose des photos privées de la jeune femme, sans l'accord de cette dernière.





En réaction, la DRCI, chargée de la répression des crimes informatiques, a ouvert une enquête portant sur la divulgation de "scènes de sexe, de nu ou de pornographie, sans le consentement de la victime", un délit passible d'un à cinq ans de prison au Brésil. Selon GloboEsporte et L'Équipe, un inspecteur de police s'est rendu à Granja Comary, au camp d'entraînement de l'équipe brésilienne, afin de remettre à Neymar une assignation à comparaître vendredi 7 juin à Rio de Janeiro. Attendu ce jour-là à Porto Alegre, pour préparer l'amical face au Honduras qu'il doit disputer dimanche 9 juin, le joueur a demandé par la voix de sa Fédération à être entendu à une autre date, la semaine suivante. Son téléphone devrait ainsi être confisqué pour être analysé.