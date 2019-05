Sur les traces du patient Clément Lenglet, qui débarque ce mercredi en équipe de France

Et cela n’a pas échappé aux plus grands clubs européens. La première approche, de la Juventus, date de 2015. Clément Lenglet refuse. "Ils m’avaient repéré via les matchs de sélection de jeunes, puis ils m’ont suivi quand j’ai commencé en pro à Nancy. J’ai visité leurs installations, mais il n’y avait quasiment aucune chance d’avoir du temps de jeu là-bas, argue-t-il aujourd’hui. Donc j’ai dit non et je n’ai pas eu à le regretter. La suite m’a donné raison. Avec Nancy, je me devais de progresser, je suis devenu titulaire, et l’année suivante, on monte en Ligue 1 en terminant champions."