Pour la première fois, un match de ligue 1 interrompu à cause d'insultes homophobes

C'est la deuxième interruption en une semaine lors d'une rencontre de football. Mais c'est aussi la première pour ce motif en ligue 1 dans l'histoire du sport en France. Samedi 24 août, le match entre les clubs de Brest et de Reims entrait dans sa 53e minute lorsque l'arbitre a décidé de l'interrompre brièvement en raison des chants homophobes qui émanaient des tribunes.





L'arbitre a sifflé l'arrêt, écouté les chants injurieux puis décidé d'avertir son délégué ainsi que le speaker du stade. Ce dernier a alors prévenu les supporters que la rencontre allait être totalement interrompue en cas de nouveaux propos homophobes. Si la rencontre a été arrêtée une minute seulement et s'est soldée par une victoire de Brest 1-0, la décision de l'arbitre est sans précédent dans l'histoire de la Ligue 1. Elle fait suite à une nouvelle législation. En effet, depuis le printemps dernier, un match peut être interrompu en cas d'injures selon le règlement de la Ligue des champions.





Il y a une semaine, un match de ligue 2 entre Nancy et Le Mans avait déjà été brièvement arrêté à cause de chants homophobes de supporters. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat en charge de l'égalité femmes-hommes, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports, s'étaient alors félicitées de cette décision. Au mois d'avril, l'arbitre d'une rencontre de ligue 1 entre Dijon et Amiens avait été contraint d'arrêter le match au vu des cris racistes à l'encontre d'un joueur en particulier, le capitaine d'Amiens Prince Gouano.