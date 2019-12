Pour lutter contre le racisme, la Ligue italienne de football utilise... des singes

Problème : le racisme, qui gangrène les tribunes des stades italiens depuis de longs mois, s’exprime le plus souvent par des cris de singe, visant les joueurs noirs. D’où une incompréhension quasi générale.

Au point que l'artiste ayant réalisé ce tableau, Simone Fugazzotto, a dû ainsi s'expliquer : "Avec ce triptyque, j'ai essayé de raconter que nous sommes des créatures complexes et passionnantes, que nous pouvons être tristes ou heureux, catholiques, musulmans ou bouddhistes, mais que au fond, ce qui détermine ce que nous sommes, ce sont nos actions et pas la couleur de notre peau." Selon la Ligue, l'oeuvre "défend les valeurs d'intégration, de multi-culturalisme et de fraternité".