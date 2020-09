Pour son retour en Ligue 1 à Bollaert, Lens s'offre un PSG amoindri par le Covid

Le PSG n'avait plus connu ça depuis neuf ans. Pour la première fois depuis le 6 août 2011, et une défaite inaugurale contre Lorient (1-0) au Parc des Princes, le club parisien, privé de ses stars (Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Marquinhos et Keylor Navas, tous testés positifs au Covid-19), a entamé sa saison en championnat par une défaite. Face à Lens, promu culotté, l'équipe fortement remaniée de Thomas Tuchel a chuté sur un but de d'Ignatius Ganago (57e) après une grossière erreur de Marcin Bulka, le troisième gardien du PSG, lors de ce match en retard de la 2e journée.

