Pourquoi Ada Hegerberg, la meilleure joueuse du monde, refuse-t-elle de disputer la Coupe du monde féminine 2019 ?

On rembobine. Le 24 juillet 2017 aux Pays-Bas, la sélection norvégienne s’incline face à son homologue danoise (0-1) et quitte l’Euro, dont elle est pourtant l’une des favorites, dès l’issue de la phase de groupes. À ce camouflet s’ajoutent des critiques émises par les médias de son pays, et même par certaines de ses coéquipières, taxant la jeune star d’arrogance. Résultat : Ada Hergerberg, furieuse, profite du premier micro qui se tend à sa sortie du terrain et annonce sa "mise en retrait" de l’équipe nationale. "Si la sélection veut atteindre les objectifs et les résultats que l'encadrement a fixés, ça nécessite selon moi des améliorations dans plusieurs domaines, à la fois dans la planification, dans l'exécution et dans le suivi", argue-t-elle alors.