Pourquoi, au juste, Adil Rami a-t-il été mis à pied par l’OM ?

Tous deux avaient pour points communs d’être des défenseurs trentenaires en perte de vitesse, aux gros salaires, et sur lesquels l’entraîneur ne comptait plus. Dans ces deux cas, la procédure a abouti à un licenciement. Et aujourd’hui, le déficit du club est encore plus abyssal qu’à l’époque, atteignant les 78 millions d’euros... "Comme par hasard, ça ne tombe jamais sur les joueurs qui ont une valeur marchande, persifle une source interne à l’OM ce mardi dans L’Équipe. Sur la trésorerie, ils préfèrent être condamnés par la justice à payer un salaire dans deux ou trois ans, plutôt que de le payer tous les mois, car ils sont dans le dur." Mais tout de même pas autant qu’Adil Rami lui-même.