Pourquoi ce clasico Real - Barça est le plus explosif depuis bien longtemps

Généralement, il n’y a pas besoin d’en rajouter quand il s’agit de vendre le clasico de la Liga : les noms du Real Madrid et du FC Barcelone suffisent en effet à invoquer les plus grands joueurs, la mythologie de l’histoire du jeu et l’électricité qui flotte autour des grands rendez-vous. Celui qui se joue samedi, à Santiago-Bernabeu, s’inscrit, bien sûr, dans cette lignée. Mais, en bien des aspects, il s’annonce encore plus excitant et prenant que d’habitude. On vous détaille, ci-dessous, ces aspects.