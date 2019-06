Pourquoi la Coupe du monde féminine ne passera pas par le Stade de France (ni par les plus grandes enceintes françaises)

Comme s'en félicita Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais, à l'annonce de l'attribution de la Coupe du monde à la France, c'est même le premier match qui aurait dû avoir lieu à Grand Stade de Lyon. Tout était prévu dans le dossier de candidature. "Le tout nouveau Grand Stade de Lyon, capable d’accueillir plus de 58.000 personnes, sera le lieu d’un coup d’envoi mémorable avec la cérémonie d’ouverture et le premier match du tournoi, ainsi que la finale et la cérémonie de clôture." Finalement, les Bleues affrontent, le 7 juin, les Sud-coréennes à Paris, et non à Lyon, au Parc des Princes.





Un Parc des Princes que les joueuses françaises n'ont failli jamais connaître. Initialement, les matchs parisiens devaient se dérouler à Jean-Bouin. Voisine du Parc des Princes, cette enceinte de 20.000 places accueille les matchs des rugbymans du Stade Français, et l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. En juin 2017, la FFF annonce finalement que le Stade Jean Bouin a été écarté, à l'initiative de la ville de Paris. Plus emblématique et d'une capacité de 47.000 places, le Parc des Princes lui est préféré. Une jauge honorable même si elle rend près de 35.000 places au Stade de France.





Parmi les neuf stades choisis pour la compétition, on peut remarquer l'absence des enceintes sportives les plus grandes de France. Pas de Stade Vélodrome à Marseille (67.000 places), pas de Stade Pierre-Mauroy à Lille (50.000 places) ou pas de Stade l'Atlantique à Bordeaux (42.000 places). La raison en est simple, nous explique le comité d'organisation : aucune de ces trois villes ne s'étaient portées candidates en 2014.